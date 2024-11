Zastrzeżony PESEL. PKO BP wyjaśnia

Możliwość zastrzeżenia numeru PESEL to cenna opcja dla klientów banków, dzięki której mogą wstrzymać realizację niektórych operacji , w przypadku gdyby ich danymi próbowała posłużyć się osoba trzecia. Sprawdzanie rejestru PESEL obowiązuje od 1 czerwca 2024 roku - przypomina PKO BP.

O zastrzeżonym PESEL-u łatwo jednak zapomnieć, a to prowadzi do problemów w przypadku osobistej wizyty w banku czy u notariusza. Chcąc zrealizować niektóre zlecenia, PESEL musi być bowiem odblokowany. PKO Bank Polski opublikował więc listę najczęściej zadawanych pytań , na której klienci mogą znaleźć odpowiedzi na regularnie poruszane zagadnienia.

Obsługując mechanizm zastrzegania numeru PESEL warto pamiętać o możliwości odblokowania wraz z automatycznym ponownym zastrzeżeniem. Dzięki temu użytkownik, który wybiera się do banku załatwić jakąś sprawę, może w domu odblokować PESEL i wybrać godzinę, po której ma zostać zastrzeżony ponownie - by nie musieć kontrolować tego samodzielnie. To dodatkową opcja bezpieczeństwa.