Zmiana w WhatsAppie na Windowsa. Nieznany numer to nie problem

Serwis WABetaInfo sygnalizuje, że do WhatsAppa na Windowsa trafia cenna aktualizacja. Testerzy wersji beta mogą już nawiązywać rozmowy z osobami, których numerów telefonów nie mają zapisanych w książce adresowej. To drobiazg, który pozwala skontaktować się jednorazowo z osobami, których nie chcemy zapisywać w kontaktach - na przykład do ustalenia szczegółów związanych z lokalną sprzedażą przedmiotu (choć trzeba pamiętać, że oszuści często to wykorzystują).