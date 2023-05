Zmiana w WhatsAppie w telefonie. Tak wygląda nowa funkcja

WABetaInfo zwraca uwagę, że opisywana funkcja ukaże się w WhatsAppie jako "nowa naklejka" i będzie dostępna w rozwijanym menu w konwersacjach. Użytkownik będzie mógł wybrać dowolne zdjęcie z galerii w telefonie, by potem dodać do niego własne elementy i w takiej formie wysłać do rozmówcy. Dostępne narzędzia mają być bardziej rozbudowane niż te dostępne z poziomu dekstopów.