Zmiana w WhatsAppie. Zauważysz przy komputerze

Zapisane wiadomości w WhatsAppie znajdą się na odrębnej liście w okienku czatu, co pozwoli szybciej do nich dotrzeć. Może to być przydatne, by zapisać ważne informacje czy np. dane jakiegoś produktu lub sprzętu, o którym dalej toczy się rozmowa i istotne wiadomości przesuwają się poza ekran. Nowe menu kontekstowe stanowi także zauważalną zmianę wizualną, przez co aplikacja WhatsAppa zyskała nieco świeżości.