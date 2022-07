Zmiana w WhatsAppie. "Zabierz czaty ze sobą"

Na szczegóły zwrócił uwagę serwis XDA Developers . Opcja przenoszenia historii czatów WhatsAppa między platformami powinna być od dłuższego czasu znana testerom, ale dopiero teraz doczekała się finalizacji i trafia do stabilnego wydania komunikatora. Zgodnie z informacjami na oficjalnej stronie, by skorzystać z nowej funkcji konieczne jest posiadanie Androida 5.0 lub nowszego oraz iOS-a co najmniej w wersji 15.5 .

Do tego dochodzi konieczność zainstalowania WhatsAppa przynajmniej w wersji 2.22.7.74 na Androidzie oraz 2.22.10.70 w przypadku iPhone'ów. To jednak nie wszystko. Dodatkowo niezbędne jest zalogowanie w tej samej sieci Wi-Fi, wykorzystanie tego samego numeru użytkownika (który w przypadku WhatsAppa jest "loginem", nie powinno więc to zaskakiwać), podłączenie obydwu urządzeń do zasilania oraz w razie potrzeby zainstalowanie aplikacji Move to iOS.