ZUS zakończył wysyłkę PIT‑ów. Możesz się rozliczyć online

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o zakończeniu akcji wysyłania formularzy PIT kluczowych do rozliczenia podatku dochodowego za 2023 rok. Dla świadczeniobiorców ZUS oznacza to możliwość rozliczenia się, co można zrobić w kilku krokach online - przez usługę Twój e-PIT lub inne aplikacje.

ZUS poinformował 8 marca o zakończeniu wysyłania informacji podatkowych na formularzach PIT-40A, PIT-11A oraz PIT-11. Oznacza to, że osoby, które w 2023 roku pobierały świadczenie z ZUS, mogą już rozliczyć podatek dochodowy. W praktyce informacja ta dotyczy emerytów, rencistów i innych osób, które w ubiegłym roku otrzymywały od ZUS jakiekolwiek świadczenie.

Rozliczenie podatku za 2023 rok można zrealizować w pełni online na szereg sposobów, w tym z wykorzystaniem rządowej usługi Twój e-PIT, gdzie wstępnie przygotowana deklaracja czeka na każdego. Alternatywnie można skorzystać z dodatkowych aplikacji i docelowo także wysłać PIT przez internet.

Formularze PIT, które rozsyłał ZUS, można znaleźć w platformie PUE. By z niej skorzystać, trzeba zalogować się do serwisu, wykorzystując jedną z wielu metod logowania (do wyboru między innymi Profil Zaufany czy mDowód). PIT można znaleźć wśród Formularzy PIT, które znajdują się w zakładce Świadczeniobiorca.

Z rozliczeniem podatku lepiej nie zwlekać do ostatniej chwili. Im szybciej się rozliczymy, tym szybciej na konto wpłynie zwrot. Wnioski są bowiem analizowane w kolejności "zgłoszeń", a jak pokazuje praktyka, wielu Polaków decyduje się zainteresować rocznym rozliczeniem dopiero pod koniec terminu, co znacznie wydłuża okres oczekiwania.

Uważaj na fałszywe PIT-y i SMS-y

Tematyka rozliczeń rocznych wykorzystywana jest także przez cyberprzestępców. W tym okresie trzeba ze szczególną ostrożnością podchodzić do wiadomości e-mail dotyczących PIT-ów czy SMS-ów, w których ktoś może sugerować konieczność podjęcia jakichś działań, by otrzymać zwrot podatku lub rozwiązać inny problem. Wszystkie takie wiadomości co do zasady należy traktować przynajmniej jako podejrzane.

Przypominamy, że oszuści sięgają po wszystkie sprawdzone metody atakowania, w tym podszywają się pod firmy kurierskie czy dostawców energii elektrycznej, by tylko skusić odbiorców do kliknięcia linków w treści. Te kierują na spreparowane strony logowania, gdzie wyłudzane są przynajmniej dane osobowe, jeśli nie login i hasło do banku lub dane karty płatniczej. W tych przypadkach prowadzi to do kradzieży pieniędzy z konta.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl