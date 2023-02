Zmiana w rozliczeniach PIT. Skorzystają miliony Polaków

Możliwość rozliczenia PIT-u za pomocą systemu płatności mobilnych Blik to efekt współpracy Ministerstwa Finansów z operatorem BLIK i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. To rozwiązanie, które przygotowano z myślą o osobach fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i przedsiębiorcach składających roczne rozliczenie PIT -28, PIT-36, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39.

„Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego potrzebowali szybkich i wygodnych narzędzi do realizacji swoich płatności. Zgłaszali to w ankietach, które wypełniali w naszych badaniach satysfakcji. Dzięki współpracy z operatorem systemu płatności BLIK i BGK możemy spełnić te oczekiwania. Wiemy, że teraz podatnicy będą mogli jeszcze efektywniej korzystać z usług, jakie im dostarczamy.”

BLIK to bezpiecznie rozwiązanie, a do tego bardzo wygodne i proste w obsłudze. Jeśli jeszcze go nie znacie, zachęcamy do zapoznania się z naszym poradnikiem "Jak płacić BLIK-iem". Znajdziecie w tej publikacji wszystkie najważniejsze informacje dotyczące omawianego systemu płatności oraz krótki opis tego, jak zacząć z niego korzystać. Wprowadzenie możliwości rozliczenia PITu BLIKiem może doprowadzić do pojawienia się kolejnych osób zainteresowanych takimi płatnościami.