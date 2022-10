10 praktycznych zastosowań NFT

Bilet na mecz, stopnie naukowe, drogie pierścionki, dom wart milion dolarów – to wszystko już wkrótce będzie dostępne w postaci NFT. Dzięki tokenom wybory będą uczciwsze, logistyka wydajniejsza, a gracze komputerowi będą mogli zarabiać więcej niż na etacie. Choć o NFT jest głośno, liczba ich posiadaczy wciąż jest niewielka. To się jednak zmieni, gdy technologia się rozwinie i będzie przydatna w różnych obszarach codzienności. Wtedy NFT z impetem wkroczy i zmieni nasze życie.

O co chodzi z NFT?

Z technicznego punktu widzenia NFT (non-fungible token – niewymienialny token) to fragment kodu blockchain połączony z danym plikiem cyfrowym. Ten kawałek kodu jest unikalny, dzięki czemu można odróżnić wirtualny oryginał od jego kopii. Pozwala udowodnić osobie, która go posiada, że jest ona właścicielem oryginalnego pliku. Jak wielu ludzi ma NFT? Niespełna 1 proc. Liczba aktywnych portfeli handlujących tokenami w szczytowym momencie osiągnęła 28,6 milionów. Z kolei wartość tego rynku w 2021 r. wyniosła 40 miliardów dolarów. Według analityków do 2030 r. liczba ta wzrośnie do 230 miliardów dolarów. Wiele wskazuje na to, że w ciągu 10 lat tokeny widocznie zmienią świat i społeczeństwo.

NFT to znaczący krok w rozwoju technologii. Po tym, jak tokeny przetarły szlak, zainteresowały się nimi firmy, organizacje i instytucje, również rządowe. Postrzegają NFT jako narzędzie, dzięki któremu można skutecznie pozyskiwać kapitał. Po kawałek tokenowego tortu planuje sięgnąć m.in. Facebook (Meta). Tokeny mają olbrzymi potencjał, a jednocześnie ich słabą stroną jest to, że nie są jeszcze użyteczne, praktyczne i do wykorzystania na co dzień. W pełni pokażą swoje możliwości, gdy przestaną być luksusem czy nieoczywistym hobby, a wkroczą w codzienność jako potrzeba społeczna. Według analityków może to potrwać dekadę, choć równie prawdopodobne jest, że stanie się to dużo wcześniej. Jakie praktyczne zastosowanie może mieć NFT?

1. Dokumenty prawne i uwierzytelnianie

W ciągu ostatnich paru lat popularne i coraz bardziej powszechne stały się dokumenty i podpisy cyfrowe. NFT doskonale wpisuje się w ten trend. Odpowiednio wdrożone tokeny sprawią, że przepływ dokumentacji prawnej będzie szybszy, bardziej efektywny i przejrzysty. Kiedy paszporty i dowody osobiste staną się aktywami cyfrowymi, będzie można łatwo powiązać tożsamość z różnymi dokumentami prawnymi, np. aktem małżeństwa w postaci NFT. To ułatwi załatwianie spraw urzędowych i sądowych. W Wielkiej Brytanii już mają miejsce sytuacje, gdzie sędzia pozwala na dostarczanie pozwów przy pomocy NFT Airdrop.

2. Bilety i karnety

NFT to znakomite rozwiązanie w kontekście przepustek, biletów i członkostw. Tokeny z powodzeniem wesprą branżę lotniczą i rozrywkową oraz wydarzenia biznesowe i sportowe. Transakcje dokonywane dzięki NFT będą bezpieczne, a organizatorzy będą mieli nad nimi większą kontrolę. Pomoże to uporać się z problemem fałszywych biletów i oszustw. Osoby kupujące bilety będą mogły od razu sprawdzić ich autentyczność w blockchainie. Co więcej, NFT umożliwi organizatorom zwiększenie przychodów dzięki transakcjom na rynku wtórnym. Wystarczy ustalić opłatę licencyjną na określonym poziomie i pobierać ją za każdym razem, kiedy bilet przechodzi z rąk do rąk.

3. Dokumenty akademickie

Czy na LinkedInie będzie można publikować informacje o dokonaniach edukacyjnych przy pomocy NFT? Bardzo możliwe. Dzięki tokenom będzie można uwierzytelniać dokumenty akademickie. Docelowo uczelnie będą mogły przyznawać stopnie naukowe w postaci tokenów. Różne instytucje będą mogły je weryfikować w blockchainie i oficjalnie uznawać jako obowiązujące.

4. Dowód obecności

Dzięki specjalnemu rodzajowi tokena, jakim jest Proof of Attendance Protocol (POAP) NFT, będzie można udowodnić, że dana osoba wzięła udział w określonym wydarzeniu w świecie fizycznym lub cyfrowym. Możliwości jego wykorzystania jest wiele: seminaria biznesowe, kursy akademickie, maratony – wszystkie te wydarzenia, gdzie trzeba potwierdzić swoje uczestnictwo. Wystarczy zeskanować cyfrowy identyfikator przy wejściu, by otrzymać certyfikat potwierdzający udział. Trafi on do wirtualnego portfela uczestnika.

5. Zapobieganie fałszerstwom

Szacuje się, że liczba fałszerstw w 2022 r. przekroczy trzy biliony dolarów. Problem dotyczy przede wszystkim dzieł sztuki i dóbr luksusowych, np. drogiej biżuterii. Teraz trudno jest ocenić, czy biżuteria jest oryginałem, czy podróbką. NFT będzie tu pełniło rolę łącznika między światem fizycznym i cyfrowym, a wykorzystana w łańcuchu dostaw technologia blockchain pozwoli na śledzenie zapasów. Asortyment firm jubilerskich będzie powiązany z wirtualnym certyfikatem własności w postaci NFT. Fizyczny produkt będzie można kupić w sklepie przy użyciu portfela kryptowalutowego, a paragon zostanie zarejestrowany jako NFT.

6. Potwierdzenie własności fizycznej i intelektualnej

Dzięki tokenom dokonywanie transakcji sprzedaży i kupna będzie szybsze i wygodniejsze. Za mieszkanie czy samochód będzie można zapłacić przy pomocy portfela kryptowalutowego, po czym natychmiast zostanie wystawiony certyfikat własności w postaci NFT. Urzędy i instytucje będą mogły wygodnie sprawdzić, kto jest właścicielem danej nieruchomości czy pojazdu.

NFT sprawia, że dowód własności jest bezpośrednio powiązany z tożsamością danej osoby. Można go będzie zatem wykorzystać również w przypadku własności intelektualnej, patentów i znaków towarowych. Będą one powiązane z osobistymi cyfrowymi identyfikatorami i pozwolą na wyeliminowanie obecnych procedur – żmudnych i powolnych.

7. Uczciwe głosowanie

By oddać głos w wyborach, trzeba okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i potwierdzić miejsce zamieszkania. Mimo określonych procedur proces głosowania często jest nieuczciwy, a nawet skorumpowany. NFT zapewnia cyfrową tożsamość, potwierdzając, kim jest i gdzie mieszka dana osoba. To ułatwi samo głosowanie, ale też pozwoli zmniejszyć skalę oszustw (albo je wyeliminować), zapisując ludzi, którzy oddali głos i ich decyzje.

Blockchain umożliwił tworzenie zdecentralizowanych organizacji autonomicznych (DAOS), które są popularnym systemem rządzenia. Władzy w nich nie pełni jeden człowiek, tylko jest ona podzielona pomiędzy właścicieli tokenów, którzy oddają głosy i tym samym wspólnie podejmują decyzje. Z czasem będzie to normą w ramach zarządzania projektami i firmami, a w przyszłości – kto wie – może nawet partiami politycznymi.

8. Logistyka i łańcuch dostaw

NFT jest wymarzonym rozwiązaniem do przejrzystego łańcucha dostaw i śledzenia zapasów. Dane poszczególnych produktów, numery przesyłek i logistyka będą dostępne i zarządzane z poziomu blockchainu. Przy pomocy tokenów firmy będą wystawiać inteligentne kontrakty, które będą powiązane z usługami ładunku i dostawy. Dzięki temu cały proces będzie bardziej wydajny, a każdy element – od surowca do klienta – w pełni identyfikowalny. Pozwoli to na skalę globalną poprawić efektywność logistyki i transportu.

9. Nowe możliwości na rynku nieruchomości

Dokonywanie transakcji w tej branży jest wymagające. Formalności, dokumenty, pozwolenia, notariusze, banki, agenci, doradcy – każde z tych ogniw zabiera czas, cierpliwość i pieniądze. NFT pozwoli zmniejszyć koszty i skrócić proces, sprawnie przenosząc własność w ramach jednej transakcji. Rozwinie się też zjawisko frakcjonalizacji. Umożliwi ono dokonanie zakupu domu czy mieszkania z innymi osobami. Np. kilkoro przyjaciół będzie mogło kupić nieruchomość za milion dolarów, a każdy z nich zapłaci swoją część dzięki NFT o wartości 200 tysięcy dolarów. W dowolnym momencie będzie można odkupić NFT od innej osoby, a także wynająć nieruchomość i dzielić zysk pomiędzy wszystkich właścicieli tokenów. W blockchainie będzie zapisana historia własności i transakcji, a zmiana całości procesu mocno wpłynie na system bankowy.

10. Aktywa w grach komputerowych

Według szacunków ta branża ma kapitalizację rynkową na poziomie 70 miliardów dolarów. Dzięki wprowadzeniu do niej aktywów cyfrowych, jej rozwój błyskawicznie przyspieszy. Integracja Metaverse sprawi, że ten rynek zostanie najszybciej zaadaptowany przez millenialsów. NFT sprawi, że gracze będą mogli otrzymywać wynagrodzenie za granie. A to łakomy kąsek – niektórzy z nich zarabiają w ten sposób dodatkową pensję, dla innych stanowi to jedyne źródło utrzymania.

Jowita Michalska, digitaluniversity.pl