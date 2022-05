Szał na NFT ostygł. Sprzedaż spadła o 92 proc. od szczytu

Według danych z serwisu NonFungible zebranych przez Wall Street Journal sprzedaż NFT zmniejszyła się w tym tygodniu do średniej dziennej wynoszącej około 19 tys. sztuk, w porównaniu z 225 tys. egzemplarzy we wrześniu, co stanowi 92 proc. spadek. Wielu właścicieli NFT przekonało się, że ich inwestycje są w rzeczywistości warte znacznie mniej niż to, za co je kupili.