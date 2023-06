100 tys. przejętych kont ChatGPT. Wśród poszkodowanych są Polacy

Platforma Group-IB monitorując największe czarne rynki, fora internetowe i zamknięte społeczności znalazła przejęte informacje logowania w oprogramowaniu do kradzieży danych, które były sprzedawane na nielegalnych rynkach w ciągu ostatniego roku. W maju liczba przejętych kont osiągnęła najwyższy dotychczasowy poziom w maju 2023 roku, kiedy osiągnęła liczbę 26 802 kont. Eksperci stwierdzają, że chodzi przede wszystkim o czaty pracowników korzystających ze sztucznej inteligencji do wykonywania swojej pracy.

Coraz więcej pracowników dużych i małych firm korzysta z ChatGPT podczas swojej pracy, Mogą to robić w celu optymalizacji kodu lub ulepszenia komunikacji biznesowej, tak czy inaczej w logach chatbota pozostaje historia ich zapytań, która dla cyberprzestępcy może być cennym źródłem danych na temat firmy lub samego pracownika. Takie informacje można później wykorzystać celem przeprowadzenia ukierunkowanego ataku phishingowego na firmę, co może prowadzić do przejęcia systemu lub uzyskania wrażliwych danych.