mObywatel jak dowód osobisty. Plastikowy dokument i tak się przyda

Nowa ustawa to wyczekiwany pakiet zmian w prawie, dzięki któremu Polacy w praktyce na co dzień będą mogli posługiwać się wyłącznie elektronicznym dokumentem tożsamości w telefonie, w aplikacji mObywatel. Jeśli dodać do tego opcję płacenia zbliżeniowo smartfonem czy zegarkiem, wyeliminuje to w ogóle konieczność zabierania ze sobą portfela z domu - także takiego wyłącznie na plastikowe karty i dowód osobisty.