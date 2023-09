60-latek odebrał telefon. Stracił 110 tysięcy złotych

Mężczyzna otrzymał telefoniczną propozycję szybkiego pomnożenia swoich oszczędności. Postępując według wytycznych oszusta, w pierwszym etapie istotnie otrzymywał od niego coraz większe zwroty na konto. Docelowo został jednak poproszony przez oszusta o przesłanie skanu dowodu osobistego, instalację oprogramowania do zdalnego dostępu do komputera oraz autoryzację operacji za pośrednictwem SMS-a. Mężczyzna wykonał te polecenia i stracił dostęp do pieniędzy.