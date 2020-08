Android Auto 5.5 dostępny do pobrania. Jest sporo zmian "pod maską" – nadchodzą nowości

Udostępnij:

Android Auto 5.5 jest już dostępny do pobrania. To kolejne wydanie, w którym pokładane są spore nadzieje w kontekście błędów pojawiających się w systemie dla kierowców w zasadzie od początku 2020 roku. Google jak zwykle nie dzieli się wprost listą zmian i informuje głównie o usprawnieniach i poprawie stabilności działania.

Nie wiadomo zatem na pewno, czy Android Auto 5.5 to recepta na konkretne usterki, na czele z odczytywaniem powiadomień w niewłaściwym języku, co doskwiera kierowcom od lutego. Jak jednak zauważono podczas analizy pliku APK, czym podzielił się jeden z użytkowników reddita, Google pracuje nad wprowadzeniem do Androida Auto istotnych zmian, co "pod maską" jest widoczne już teraz.

W kodzie pojawiły się bowiem kolejne wzmianki potwierdzające nadchodzącą obsługę samochodowej szyny danych, co ma prowadzić do wyświetlania przez Androida Auto na przykład informacji o spalaniu. Ponadto wszystko wskazuje na to, że Android Auto pozwoli wkrótce tworzyć wiadomości tekstowe – kod wskazuje na trwające prace nad interfejsem graficznym, który miałby na to pozwolić. Dodatkowo obsługa zewnętrznych wyświetlaczy i w tym przypadku konkrety nie są znane, ale można spekulować, iż chodzi o jakiegoś rodzaju integrację z "cyfrowymi zegarami" montowanymi dziś w nowoczesnych autach zamiast standardowych wskaźników ze wskazówkami.

Po zaktualizowaniu Androida Auto do nowej wersji warto samodzielnie sprawdzić, czy nie rozwiązała ona dotychczasowych usterek. System działa bowiem wyjątkowo niekonsekwentnie i często błędy występujące u jednego kierowcy regularnie, u innych nie pojawiają się nigdy. Użytkownicy Androida 10 muszą uzbroić się w cierpliwość, nim Android Auto sam zaktualizuje się w ich przypadku do nowej wersji.

Aplikację Android Auto oraz Android Auto for phone screens (dla użytkowników Androida 10) można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.