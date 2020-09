Android Auto 5.6 dostępny do pobrania. Na horyzoncie obsługa nawigacji firm trzecich

Udostępnij:

Android Auto został zaktualizowany do wersji 5.6. Google jak zwykle nie podzielił się jasną informacją odnośnie zmian, ale jeden z użytkowników reddita zdążył już przeanalizować kod aplikacji i wskazać wszystkie istotne modyfikacje "pod maską". Na przyszłość informacje są dobre – wszystko wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości do Androida Auto będą już mogły trafiać nawigacje inne niż Mapy Google i Waze.

Wskazują na to zmiany w kodzie związane z obsługą aplikacji do nawigacji, jednak należy pamiętać, że nie są to informacje oficjalne. W podobny sposób, analizując APK, udało się także ustalić, że Android Auto 5.6 zyskał zmiany związane z ułatwieniami dostępu (ta opcja może w praktyce dotyczyć aplikacji Android Auto for phone screens), czy dodatkowe modyfikacje kodu dotyczące obsługi samochodowych wyświetlaczy.

W nowym Androidzie Auto będą się też najpewniej pojawiać powiadomienia związane z Mapami Google – system poinformuje kierowcę, jeśli aplikacja będzie wymagać aktualizacji. Konkrety nie są jednak w tym momencie znane.

Chociaż zmian "od kuchni" w Androidzie Auto 5.6 jest wiele, na tę chwilę trudno stwierdzić, czy w programie pojawiły się jakieś kluczowe zmiany, które będą od ręki dostrzegalne przez kierowców. Android Auto jest kapryśny i bardzo często działa odmiennie w parze z konkretnym smartfonem i samochodem. W efekcie u różnych użytkowników sprawia inne błędy, przez co kłopotliwe jest analizowanie zmian i poprawek. Jak zwykle, dopiero praktyka i opinie kierowców potwierdzą ewentualne modyfikacje w tym zakresie.

Aplikację Android Auto oraz Android Auto for phone screens (dla użytkowników Androida 10) można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.