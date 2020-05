Android Auto i nietypowy błąd. System włącza się w niespodziewanym momencie

Udostępnij:

Android Auto ma kolejny problem związany z uruchamianiem systemu. Tym razem nie chodzi jednak o kłopoty z nawiązaniem połączenia z odbiornikiem w samochodzie, co opisywaliśmy na początku maja. Teraz usterka polega na automatycznej próbie uruchamiania Androida Auto w sytuacji, w której użytkownik wcale tego nie oczekuje.

Jak opisuje serwis autoevolution, niektórzy kierowcy skarżą się, że Android Auto próbuje się włączyć po podłączeniu smartfona do... ładowarki sieciowej w domu. Pomijając, że Android Auto nie jest w takiej sytuacji do niczego potrzebny, jak nietrudno się domyślić, proces nie może się zakończyć powodzeniem i smartfon wyświetla błąd.

Wstępna analiza wskazuje na to, że problem dotyczy jedynie niektórych użytkowników i występuje także po instalacji najnowszej wersji Androida Auto 5.3 w smartfonach wielu marek. Na reddicie pojawiły się potwierdzenia między innymi od użytkowników Samsungów, LG, Xiaomi i Google Pixeli. Na tę chwilę nie wiadomo, jak można sobie poradzić z problemem. Rozwiązaniem wydaje się tylko uzbrojenie się w cierpliwość i oczekiwanie na aktualizację ze strony Google'a.

W tym miejscu warto przypomnieć, że usuwanie tego typu usterek jest efektywniejsze, jeśli programiści dysponują raportami błędów od samych użytkowników. Niedawno Google zachęcał do tego, by robić to częściej, aby ułatwić działania deweloperów Androida Auto. O tym, jak skutecznie zgłosić swój błąd, pisaliśmy w odrębnej publikacji.

Aplikację Android Auto oraz Android Auto for phone screens (dla użytkowników Androida 10) można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.