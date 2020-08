Android Auto i odświeżone ustawienia. Na ekranie samochodu wciąż tylko niektóre

Udostępnij:

Android Auto dostał w ramach cichej aktualizacji odświeżony interfejs ustawień. To wyłącznie wizualna zmiana, ale trudno ją krytykować – dzięki niej opcje lepiej pasują do przebudowanego w ubiegłym roku interfejsu Androida Auto na ekranach w samochodach i nie przypominają aplikacji sprzed lat. Jak zwrócono uwagę na reddicie, nowe ustawienia pojawiają się po jednej z najnowszych aktualizacji Usług Google Play, a nie samego Androida Auto.

Nowy interfejs ustawień dotyczy jednak tylko widoku w smartfonach. Korzystający z Androida Auto na ekranie w samochodzie nadal mogą korzystać tylko z kilku kluczowych ustawień, a resztę wyświetlić w aplikacji w telefonie na żądanie. To tutaj widoczny jest odświeżony układ, który jest wciąż niezbędny choćby po to, by ustalić kolejność ikon menu głównego na wyświetlaczu systemu infotainment.

"Nowe" ustawienia to tylko zmiana wizualna. Wciąż są niezbędne, by np. ustalić kolejność skrótów na ekranie w samochodzie, fot. Oskar Ziomek.

Wszystkie zmiany związane z ulepszaniem aplikacji oczywiście cieszą, jednak trudno akceptować je z pełnią entuzjazmu, kiedy równolegle w systemie wciąż obecna jest masa błędów związana z podstawowymi nawet funkcjami. Najważniejszą usterką nadal pozostaje lektor odczytujący powiadomienia w niewłaściwym języku, co w praktyce sprawia, że funkcja jest bezużyteczna – komunikaty są zupełnie niezrozumiałe.

Android Auto został niedawno zaktualizowany do wersji 5.5, otrzymując tym samym sporo zmian, których nie widać na pierwszy rzut oka. Jak przeanalizowali zaawansowani użytkownicy, w kodzie aplikacji pojawiły się zmiany wskazujące na postępującą implementację nowych funkcji, na czele z integracją Androida Auto z samochodową szyną danych. Być może część nowości trafi do finalnej aplikacji już przy okazji kolejnej dużej wersji.

Aplikację Android Auto oraz Android Auto for phone screens (dla użytkowników Androida 10) można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.