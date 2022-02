Android Auto 7.4 beta dostępny. Dzielonego interfejsu póki co brak

Android Auto został zaktualizowany do wersji 7.4 beta, ale póki co nie pozwala ona kierowcom korzystać z najbardziej wyczekiwanej nowości. Chodzi o dzielony interfejs, który tworzony jest co najmniej od kilku tygodni, choć pierwsze sygnały o takim pomyśle pojawiły się już we wrześniu 2021 roku.