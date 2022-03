Android Auto i problem z głosem. Znana usterka znowu na tapecie

Android Auto znany jest między innymi z problemów z lektorem i odtwarzaniem dźwięku, które zaczęły się nasilać na początku 2020 roku. Twórcy w praktyce nie rozwiązali od tamtego czasu wszystkich błędów i problemy można zauważyć do dzisiaj. Jednym z częściej występujących jest zgrzyt na etapie przekazywania dźwięku z telefonu do jednostki w samochodzie.

Android Auto ma tendencję do realizowania tej operacji tylko w niektórych przypadkach. Czasem zdarza się, że przez samochodowe głośniki w ogóle nie jest odtwarzany dźwięk , częściej jednak pojawia się kombinacja działających i niedziałających funkcji. Sam doświadczam najczęściej działającego lektora w trybie nawigacji i podczas odczytywania powiadomień , ale kiedy odbieram połączenie, Android Auto nie przekazuje dźwięku do samochodowych głośników - rozmówcę ledwo słychać tylko w telefonie.

Jak zwraca uwagę serwis autoevolution, zespół programistów odpowiedzialny za Androida Auto zaznaczył niedawno na oficjalnym forum, że jest świadomy usterek i trwają prace nad ich rozwiązaniem. Jak zwykle trudno mówić o konkretach, ale można się spodziewać, że najbliższa okazja do ich wdrożenia to wydanie Androida Auto 7.5 w najbliższych tygodniach, którego beta jest już dostępna do pobrania od kilku dni.