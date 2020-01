Microsoft Edge na Androida "po twojemu" – dodano nowe ustawienia interfejsu

Udostępnij:

Microsoft Edge na Androida dostał aktualizację, po której użytkownicy mogą dostosować do własnych potrzeb widok nowej karty. Wprowadzono tu bowiem wygodne menu pozwalające wybierać między kilkoma układami, co pozwala między innymi szybciej dotrzeć do najnowszych wiadomości ze świata.

Na zmianę zwrócił uwagę serwis Techdows. Do mobilnego Edge'a trafiły opcje znane z wersji na komputery już od kwietnia ubiegłego roku. Chodzi o możliwość wyboru jednego z kilku układów interfejsu, dzięki którm można zdecydować o obecności "zdjęcia dnia", widoku aktualności i najczęściej odwiedzanych stron.

Edge na Androida pozwala wygodnie zmieniać wygląd strony startowej.

Aby dostać się do ustawień widoku, wystarczy otworzyć nową kartę, a następnie skorzystać z menu w prawym, górnym rogu ekranu. Niezależnie od wybranej opcji, na ekranie zawsze będzie widoczna wyszukiwarka. Opcjonalne jest natomiast zdjęcie, częściowo widoczny podgląd wiadomości oraz skróty do witryn. Całość działa analogicznie, jak na komputerach – konfigurację strony startowej opisywaliśmy w jednym z poradników.

W kontekście Edge'a warto przypomnieć, że stabilne wydanie na Windowsa zostanie udostępnione użytkownikom już 15 stycznia. Przeglądarka jest więc na ostatniej prostej, ale już w listopadzie było wiadomo, że w dniu premiery zabraknie w niej kluczowych funkcji, co może wpłynąć na jej popularność.

Przeglądarkę Edge można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.