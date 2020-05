Nowości w Microsoft Edge: zmiany w kolekcjach i wyszukiwaniu

Udostępnij:

Microsoft chwali się postępem prac dotyczących przeglądarki Edge. Podczas konferencji Build 2020 zapowiedziano wiele nowości, które spodobają się nie tylko użytkownikom, ale i twórcom stron. Internautów zainteresuje jednak przede wszystkim szybkie wyszukiwanie na bocznym panelu oraz nowe funkcje dotyczące kolekcji.

Jeśli chodzi o kolekcje, nowością jest integracja z serwisem Pinterest i opcja wysyłania zapisanych stron do programu OneNote, co stanowi uzupełnienie dostępnego tu wcześniej wysyłania do Worda i Excela oraz kopiowania. Wyszukiwanie na bocznym pasku pozwoli natomiast szybko sprawdzić definicje wyrazów – wystarczy zaznaczyć frazę kursorem, a następnie skorzystać z menu kontekstowego.

Edge zmienia się także od strony technicznej. Administratorzy w organizacjach będą mogli dokładnie precyzować reguły synchronizacji danych dla pracowników. Twórców ucieszy natomiast możliwość osadzania WebView2 w aplikacjach (więcej pisaliśmy o tym w odrębnej publikacji), a także ulepszenia w zakresie obsługi aplikacji progresywnych. O wszystkich nowościach można przeczytać na blogu Windowsa.

Edge pojawi się na Linuksie

W kontekście Edge'a warto mieć także na uwadze, że najprawdopodobniej jeszcze w tym roku przeglądarka pojawi się także na Linuksie. Takie plany znane są od dawna, a teraz zostały dodatkowo potwierdzone. Podczas Builda 2020, Edge był widziany na Linuksie podczas jednej z prezentacji. Szczegóły opisywaliśmy w odrębnej publikacji.

Przeglądarkę Microsoft Edge na Windowsa i macOS-a można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.