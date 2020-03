ProtonMail dostanie ciemny motyw. Można już testować w wersji beta

Ciemny motyw trafia do kolejnej aplikacji, a tym razem jest to ProtonMail. Korzystający z wersji beta mogą już sprawdzać nowe kolory, które wystarczy aktywować z poziomu ustawień. Jak wynika z krótkiego filmu udostępnionego przez twórców, ciemny motyw był jedną z najbardziej oczekiwanych zmian w ostatnim czasie.

O zaletach ciemnego motywu można powiedzieć wiele. Główną jest jednak oszczędność oczu podczas korzystania z aplikacji wieczorami. Ustawianie słabszego podświetlenia w monitorze oczywiście jest jednym z rozwiązań w przypadku stosowania jasnych kolorów w aplikacjach, ale nie zmienia to faktu, iż ciemne motywy mniej "rażą", gdy w pomieszczeniu jest ciemno. Do tego dochodzą jeszcze użytkownicy, którzy po prostu wolą ciemniejsze kolory aplikacji niezależnie od pory dnia.

The wait is over — ProtonMail is easier on the eyes with Dark Mode on! Start testing on https://t.co/uMuczzA3pq.



Activate it in Settings > Appearance > Themes > Dark Mode.



It’s also available for @ProtonCalendar if you have a paid plan. pic.twitter.com/2zD7Zmfok5