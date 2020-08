Telegram wreszcie otrzyma podstawową funkcję. Wideorozmowy już w fazie beta testów

Udostępnij:

Telegram Messenger obchodził siódme urodziny 14 sierpnia. Z tej okazji prezent otrzymają użytkownicy komunikatora. Producenci zapowiadają wprowadzenie wideorozmów.

Wideorozmowy w czasach pandemii otrzymały nowe życie. Nie tylko ze względu na pracę zdalną, czyli wszelkie konferencje i spotkania odbywające się z poziomu home office. Również zwyczajne kontakty międzyludzkie przybrały trochę inny obraz. Niektórzy ze względów bezpieczeństwa wolą prowadzić wideorozmowy z rodziną, niż się spotykać.

W wersji beta 7.0.0 komunikatora Telegram na urządzenia z systemem operacyjnym Android, pojawiła się opcja połączeń wideo. Dzisiaj to praktycznie standard jeśli chodzi o tego typu aplikacje, dziwne więc, że twórcy dopiero teraz decydują się ją wprowadzić. Konkurencyjne komunikatory WhatsApp, Signal czy nawet FaceTime posiadają taką możliwość od dawien dawna.

2020 rok: użytkownicy Telegrama mogą korzystać już z wideorozmów

Jak podaje portal XDA Developers, wideorozmowy w wersji beta Telegrama oznaczonej numerem 7.0.0 są już domyślnym ustawieniem. To znaczy, że nie trzeba ich dodatkowo nigdzie uruchamiać, co możemy rozumieć jako sygnał, że wkrótce pojawią się w oficjalnej wersji aplikacji, a nie jest to tylko rozwiązanie eksperymentalne. W dodatku, czy w 2020 roku wideorozmowy są czymś nadzwyczajnym?

The feature is enabled by default! pic.twitter.com/qrp0eqvudw — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 11, 2020

Tak jak w większości aplikacji, schemat korzystania jest praktycznie taki sam. Aby zadzwonić do danego użytkownika, wystarczy w oknie rozmowy rozwinąć dodatkowe opcje i kliknąć "video call". XDA Developers dotarli także do informacji, że w wersji beta Telegrama na iOS i MacOS również pojawiły się testy tej funkcji. Aktualnie, aby z niej skorzystać, obaj użytkownicy muszą posiadać wersję aplikacji 7.0.0.

Aplikację Telegram na Androida iOS oraz Mac można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.