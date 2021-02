Twitter wprowadza prywatne wiadomości w formie audio

Udostępnij:

Twitter uruchomił funkcję głosowej prywatnej wiadomości. Póki co jest ona dostępna tylko w wybranych krajach, takich jak Indie, Brazylia i Japonia. Można się jednak spodziewać, że funkcja z czasem zadebiutuje także u nas.

Użytkownicy uzyskali możliwość wysyłania głosowych DM do dowolnego innego twitterowicza. Platforma znana jest z krótkiej formy komunikacji, toteż ograniczenie czasowe dla głosowego DM-a wynosi 140 sekund. Dla przypomnienia, od listopada 2017 r. standardowa wiadomość na Twitterze może zawierać 280 znaków, wcześniej zaś limit był ograniczony do stu czterdziestu.

Funkcja będzie dostępna zarówno dla użytkowników iOS, Androida, jak i tych korzystających z Twittera w przeglądarkach. Z pewnością szczególnie przypadnie do gustu użytkownikom często kontaktującym się ze swoimi znajomymi za pośrednictwem tej platformy. Oprócz tej funkcji, Twitter eksperymentuje również ze Spaces, który umożliwia czatowanie z ludźmi w czasie rzeczywistym za pomocą dźwięku. Funkcja póki co znajduje się w fazie testów i tylko kilka osób ma dostęp do tworzenia pokojów rozmów.

Aplikację Twitter na platformę iOS lub Android możecie znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.