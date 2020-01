WhatsApp bije rekordy w Sklepie Play. Aplikacja przekroczyła 5 miliardów pobrań

Udostępnij:

Komunikator WhatsApp w wersji na Androida dołącza do niewielkiego grona aplikacji, które przekroczyły 5 miliardów pobrań w Sklepie Play. Jest drugim po Facebooku programem, który nie należy do Google'a i osiągnął taką liczbę.

Zaledwie garstka aplikacji została pobrana więcej niż 5 miliardów razy ze Sklepu Play. Aktualnie jest ich 10, a 8 z nich należy do Google'a i właściwie są podstawowymi elementami systemu. Tylko Facebook i WhatsApp zdołały osiągnąć podobny pułap. Przy czym w przypadku tego drugiego, to rzeczywiście osiągnięcie.

Aplikacje Google'a trafiły na listę w zdecydowanej większości dlatego, że są instalowane wraz z systemem Android. Podobnie było przez pewien czas z Facebookiem i jego aplikacjami, w tym WhatsApp. Samsung instalował je na części swoich urządzeń, a do niedawna także Huawei.

WhatsApp zmieni się w 2020 roku - nadchodzą dobre, ale i złe zmiany

Pod koniec 2019 roku testerzy z wabetainfo.com poinformowali, jakich nowości należy spodziewać się w aplikacji WhatsApp w nadchodzącym roku. Do komunikatora ma zostać dodana funkcja wysyłania wiadomości tymczasowych. Według ostatniej aktualizacji wersji beta, użytkownicy otrzymają dwie możliwości. Usuwania się wiadomości po 5 sekundach, lub po godzinie.

Deweloperzy mają pracować także nad wprowadzeniem funkcji pomagającej w rozpoznawaniu fałszywych profili. Aplikacja pozwoli wyszukiwać w Google Grafika zdjęcia użytkowników z którymi się komunikujemy. W ten sposób łatwiej będzie rozpoznać, czy mamy do czynienia z oszustem.

Testerzy liczą też na wprowadzenie ciemnego motywu aplikacji, który już dawno obiecywano. Dotychczas działał on jedynie w wersji beta WhatsApp. Nie wiadomo kiedy, ale być może właśnie w 2020 roku trafi do oficjalnego wydania aplikacji.

WhatsApp - mogą pojawić się reklamy - ale nie takie, jak sądzicie

Kilka dni temu raport dziennikarzy z Wall Street Journal ujawnił nowe plany Facebook Inc., dotyczące rozwoju aplikacji WhatsApp. Porzucono projekt pełonekranowych reklam, których wprowadzenie było już niemal pewne. Cały dział dedykowany tej funkcji zamknięto, a ich praca trafiła do kosza.

Wedle amerykańskich mediów, deweloperzy zostali oddelegowani do pracy nad innym rodzajem reklam. Mają pojawiać się w formie bezpośrednich wiadomości do użytkowników. A to, jak zauważyli twórcy WhatsAppa, zaważy nad bezpieczeństwem aplikacji.

WhatsApp znajdziecie w naszej bazie aplikacji dla Androida i iOS-a. Dostępne są też klienty desktopowe dla Windowsa i macOS, ale wymagają one, by smartfon także był połączony z internetem.