Aktualizacja Google Maps. Zmiana w interfejsie

Mapy Google zostały po raz kolejny nieco poprawione pod kątem interfejsu - zwraca uwagę serwis techradar. Poprawki dotyczyły tym razem pinezek, które przedstawiają obiekty użyteczności publicznej na mapie. Zostały one nieco odświeżone i "zaokrąglone" oraz zyskały nowe cienie, by lepiej pasować do aplikacji.

Wszystko wskazuje na to, że zmiana w Google Maps wdrażana jest transzami i to nie tylko u kolejnych użytkowników, ale nawet w ramach jednego konta. Na mapie można bowiem trafić zarówno na "nowe", jak i "stare" pinezki podczas przeglądania mapy w różnych lokalizacjach. Ujednolicenie ich to najpewniej kwestia czasu.

Nowe pinezki, które przypominają teraz bardziej okrągły symbol, wpisują się lepiej w grupę pozostałych grafik wykorzystywanych w Google Maps do oznaczania miejsc - na przykład tych zapisanych do odwiedzenia w przyszłości. Starszy projekt graficzny pinezek wyraźnie odstawał od pozostałych i sprawiał wrażenie niepasującego do całej grupy. Techradar sugeruje, że dopiero teraz Mapy Google są pod tym względem spójne.

Nowe symbole pinezek to nie pierwsza zmiana wizualna w Google Maps w ostatnim czasie. Stosunkowo niedawno w aplikacji zmienił się także dolny pasek nawigacyjny (który uproszczono do trzech przycisków), z kolei kilka miesięcy wcześniej miłośnicy Map Google przepychali się w opiniach dotyczących pierwszej w historii znaczącej zmiany dotyczącej kolorystyki całego interfejsu.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl