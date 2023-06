Jakość HD w WhatsAppie. Nowość przy wysyłaniu zdjęć

Jak łatwo się domyślić, nowa opcja wysyłania zdjęć w "jakości HD" w WhatsAppie to nic innego jak szansa na wysłanie fotografii z mniejszą kompresją. Siłą rzeczy trzeba się wówczas liczyć ze zużyciem większej ilości danych i dłuższym czasem wysyłania, ale w niektórych przypadkach to właśnie jakość zdjęć może być priorytetem. Użytkownik WhatsAppa będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać ze standardowej jakości czy HD .

Nowa funkcja WhatsAppa była zapowiadana już kilka miesięcy temu, a teraz trafiła do wydania beta na Androida i iOS-a - zwraca uwagę WABetaInfo . Warto podkreślić, że samo pojęcie "HD" może być tu nieco mylące . Nie chodzi bowiem o odniesienie do rozdzielczości znanych z wyświetlaczy lub telewizji, ale o "wysoką jakość", w tym przypadku mniejszą kompresję i zachowanie oryginalnej rozdzielczości zdjęcia .

WABetaInfo podaje, że możliwość zastosowania wyższej rozdzielczości na tę chwilę nie dotyczy filmów. Nowa opcja dla zdjęć ma być za to już teraz dostępna dla części testerów WhatsAppa. Wkrótce ma trafić do kolejnych i w konsekwencji także do użytkowników stabilnego wydania komunikatora, choć w tym momencie trudno mówić o konkretnych datach. Zakłada się jednak, że mowa o najbliższych tygodniach.