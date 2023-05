WhatsApp wprowadzi nowość. Pokażesz, co masz na ekranie

Komunikator WhatsApp jest dynamicznie rozwijany i właśnie dowiadujemy się o kolejnej przygotowywanej opcji. Jak podaje WABetaInfo, do wydania beta na Androida trafia właśnie nowa opcja udostępniania ekranu. Użytkownik będzie mógł wykorzystać WhatsAppa do rozpoczęcia streamingu w czasie rozmowy, by pokazać rozmówcy, co widzi na ekranie. Równolegle rozpocznie się nagrywanie.