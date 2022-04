TikTok najczęściej pobieraną aplikacją. Pobrano go 175 milionów razy

Sensor Tower opublikował raport Q1 2022: Store Intelligence Data Digest, w którym TikTok zajął pierwsze miejsce jako najczęściej pobierana aplikacja na całym świecie. Wszystkie pobrania na całym świecie osiągnęły sumę 36,9 miliardów w pierwszym kwartale 2022 roku, co oznacza wzrost o 1,4 proc. rok do roku.

Zespół Mobile Insights z Sensor Tower przygotował dane na podstawie szacunkowych danych dotyczących pobrań aplikacji w sklepach App Store i Google Play w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 marca 2022 roku. Przedstawione dane dotyczące pobrań dotyczą poszczególnych użytkowników. To oznacza, że w przypadku pojedynczego użytkownika, pobrania tej samej aplikacji na wiele urządzeń, aktualizacje lub ponowne zainstalowanie programu nie są wliczane do sumy.