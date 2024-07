Android Auto 12.4 do pobrania. Zaktualizuj przed wyjazdem

Android Auto 12.4 może być także niezbędny do wdrożenia przygotowywanych zmian po stronie serwera. Praktyka nie raz pokazała, że Google chętnie korzysta z tego rozwiązania. Aplikacja przygotowywana jest "pod maską" na aktywację opcji, które włączone przez Google'a zdalnie nagle pojawiają się w samochodach . Zazwyczaj jednak wymagane jest do tego korzystanie z najnowszego wydania aplikacji.

Co do zasady warto więc na bieżąco aktualizować aplikacje, dla których wydano nowe wersje w Google Play. Można to zrobić jednym przyciskiem, zaglądając do sklepu w telefonie. Niektóre aktualizacje mogą nie być tu dostępne w tym samym momencie dla wszystkich, bowiem Google udostępnia je partiami. Alternatywą w przypadku Androida Auto jest ręczne pobranie pliku APK do instalacji w telefonie. To także jedyne rozwiązanie dla osób korzystających ze smartfonów z Androidem 10 i starszych.