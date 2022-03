Android Auto 7.5 beta do pobrania. Pomoże wykryć wadliwy kabel USB

Android Auto 7.5 beta to oczywiście testowe wydanie, toteż może jeszcze minąć sporo czasu, nim funkcja trafi do każdego, kto korzysta ze stabilnej wersji. Na podobnej zasadzie przynajmniej od kilku wydań Google przygotowuje dzielony interfejs Androida Auto, który niestety wciąż nie pojawił się w stabilnym wydaniu. Zakładamy, że ta zmiana zostanie aktywowana po stronie serwera, ale nie zmienia to faktu, że póki co nowy interfejs widzieli w swoich autach tylko testerzy Androida Auto.