Android Auto: nowość w Google Maps. Przyda się na parkingu

Aktualizacja Map Google wprowadza zmianę, którą zauważą na ekranach kierowcy korzystający z Androida Auto , bo w samych smartfonach analogiczna opcja dostępna jest od wielu lat - zwraca uwagę serwis autoevolution. Po aktualizacji Map Google, na ekranie w samochodzie pojawia się opcja zapamiętania lokalizacji parkowania samochodu , co może się przydać, jeśli kierowca ma tendencję do zapominania, gdzie dokładnie zostawił auto, na przykład gdy codziennie parkuje na jednym z wielu parkingów wokół bloku czy firmy lub regularnie odwiedza obce miasta.

Zapisanie lokalizacji parkowania w Google Maps skutkuje wyświetleniem powiadomienia w smartfonie. To w praktyce skrót do uruchomienia wskazówek pieszego dojścia do lokalizacji, która została wcześniej zapamiętana. Dzięki wdrożeniu prostego przełącznika na ekranie końcowym nawigacji w Google Maps w Androidzie Auto, możliwość zapamiętania lokalizacji GPS to jeden dodatkowy ruch dla kierowcy, który może sprawić, że funkcja zyska dodatkowo na popularności.