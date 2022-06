Google Maps i ciemny motyw w Androidzie Auto. Jest proste rozwiązanie

W Androidzie Auto nie brakuje problemów, a najnowszym jest ten dotyczący Google Maps i kolorów, który dokładniej opisywaliśmy wczora j. Teraz serwis autoevolution zwraca uwagę , że usterkę można stosunkowo łatwo ominąć we własnym zakresie . Zamiast czekać na aktualizację ze strony Google'a, można świadomie zainstalować starszą wersję Google Maps w smartfonie.

Weryfikację sprawy wypada jednak zacząć od wersji aplikacji, która działa w telefonie. W tym celu należy zajrzeć do ustawień i odszukać szczegóły dotyczące Map Google. Zazwyczaj jest to opcja ukryta w menu Aplikacje w ustawieniach Androida (poniżej na przykładzie układu z Samsunga S10 z Androidem 12). Usterka w Androidzie Auto dotyczy Google Maps w wersji 11.33.1. Starsze wydania działają bez problemu.

Proponowane rozwiązanie to usunięcie aktualizacji Map Google. Może chwilę zająć, bo smartfon przywróci wówczas aplikację do pierwotnej wersji dla danego systemu. Następnie konieczne będzie wyłączenie automatycznych aktualizacji aplikacji i ręczne pobranie pliku APK starszego niż 11.33.1 wydania Google Maps. Należy przy tym jednak pamiętać o ryzyku związanym z instalacją programów z niezaufanych źródeł. Na koniec trzeba się liczyć z koniecznością przeprowadzenia ponownej konfiguracji Map Google .

Chociaż rozwiązanie jest proste, w praktyce trzeba poświęcić sporo czasu, by do takiego etapu doprowadzić. Na pytanie czy warto, należy sobie odpowiedzieć samodzielnie. Należy pamiętać, że problem ciemnego motywu Map Google w Androidzie Auto jest już na tapecie twórców i poprawka jest zapewne kwestią najbliższych tygodni, jak nie dni. Do tego czasu można też rozważyć korzystanie z innych nawigacji w samochodzie, których dla Androida Auto nie brakuje.