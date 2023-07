Android Auto: nowy interfejs Google Maps nie spodoba się każdemu

Nowy wygląd Google Maps w Androidzie Auto nie każdemu przypadnie do gustu. Warto bowiem przypomnieć, że aktualizacja nie wprowadza żadnej nowej funkcji, a jedynie widoczny na stałe pasek z opcjami, które zawsze były dostępne w nawigacji , lecz korzystanie z nich wymagało dodatkowego dotknięcia ekranu. Wówczas z prawej strony wyświetlacza pojawiały się na pewien czas przyciski zoomu mapy i nie tylko.

Google uznał, że od teraz funkcje będą stale widoczne na belce z boku ekranu - zauważa 9to5Google. To sprawia, że przyciski są łatwiej dostępne, tyle tylko, że panel spowodował zmniejszenie obszaru, na którym widać mapę. O ile w przypadku najnowszych, topowych samochodów z wielkimi ekranami infotainment nie będzie to szczególnym problemem, tak w wielu autach z "typowymi" ekranami 16:9 i stosunkowo niedużą przekątną, przekłada się to na zauważalne zmniejszenie mapy.