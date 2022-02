Apple Pay i Google Pay nie działają w Rosji? To efekt nałożonych sankcji

Google Pay działa na podobnych zasadach, jednak w przeciwieństwie do urządzeń z logo nadgryzionego jabłka, do jego aktywacji konieczne jest pobranie specjalnej aplikacji. Można ją znaleźć m.in. w sklepie Google Play. Po podpięciu karty płatniczej można dokonywać płatności w wielu miejscach. Co ważne, w ich trakcie nie ma konieczności podawania danych do płatności, a prawdziwy numer karty nie jest widoczny.