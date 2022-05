Architektura Lovelace. Nowe przecieki dotyczące specyfikacji oraz premiery

Ta jak już wiemy z wcześniejszych przecieków ma nadejść w tym roku co zresztą byłoby zgodne z dotychczasową tradycją wypuszczania przez Nivdię nowych architektur w cyklu dwuletnim. Będziemy tutaj mieć dwie nakładające na siebie bardzo istotne aspekty, z których pierwszą będzie nowa architektura Nvidii, a drugą przejście na niższy proces technologiczny 5 nm od TSMC .

Teraz znany z przecieków użytkownik Twittera Kopite7kimi zdecydował się przedstawić kolejną porcję danych dotyczących przyszłego flagowca opartego na rdzeniu AD102, który najpewniej zostanie zaprezentowany jako GeForce RTX 4090. W porównaniu do poprzedniego przecieku widzimy, że przewidywane TGP karty graficznej znacząco zmalało z 600 W do 450 W, ale pamiętajmy, że wersje niereferencyjne mogą mieć ten parametr podbity być może nawet do ponad 500 W.