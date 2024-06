AridSpy w aplikacjach na Androida. Szpieguje użytkowników za granicą

Chociaż w tym momencie nie ma mowy o bezpośrednim zagrożeniu użytkowników w Polsce, wiele razy byliśmy świadkami dynamicznego rozwoju wydarzeń w przypadku podobnych ataków, które po "sprawdzeniu się" na jednym z rynków, szybko są przygotowywane do atakowania aplikacji popularnych w innych krajach, by zwiększyć grono potencjalnych ofiar. Jak podaje Eset, oprogramowanie trafia do telefonów z Androidem w kilku etapach, a wszystko zaczyna się od zainfekowanej aplikacji.