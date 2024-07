Bank Pekao opublikował ważny komunikat dla klientów

Pekao informuje, iż wiadomości, które trafiają do klientów sugerują, że "trwa dochodzenie dotyczące danych konta klienta". Nadawca podszywa się pod bank i zachęca do zalogowania się w bankowości internetowej, aby zweryfikować sprawę. Jeśli adresat wiadomości nie zorientuje się, że to próba oszustwa, klikając link trafi na fałszywy formularz logowania Pekao24, który na pierwszy rzut oka wygląda łudząco podobnie do autentycznego.