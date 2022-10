Windows 11 zyskał karty w eksploratorze plików. Jak z nich korzystać?

Karty w eksploratorze w systemie Windows, choć na początku rozważane w formie zestawów programów (Sets) testowane jeszcze w Windowsie 10, to temat ciągnący się dosłownie od lat. Wreszcie Microsoft zdecydował się wdrożyć to rozwiązanie, które znacznie ułatwi przeglądanie wielu katalogów jednocześnie , zwłaszcza, gdy tęskni się za niedostępną już opcją wyświetlania etykiet na pasku zadań.

Karty eksploratora plików to funkcja dostarczana do Windowsa 11 w ramach pakietu KB5019509 czekającego w Windows Update. Instalacja wymaga ponownego uruchomienia komputera i przy okazji należy się także liczyć z innymi zmianami. Microsoft przeprojektował także boczny panel okna eksploratora, dodał do Windowsa 11 "sugerowane akcje" paska zadań (ale te nie są jeszcze dostępne w Polsce, ani nawet Europie) i wprowadził kilka innych poprawek.

Co ciekawe, Microsoft nie daje użytkownikom możliwości przypinania kart na stałe (to mogłoby znacznie ułatwić obsługę popularnych lokalizacji i przybliżyć funkcjonalność do założeń z czasów kart Sets). Z drugiej strony pojawiło się częściowe rozwiązanie problemu potencjalnie dużej liczby otwartych kart naraz - kiedy przestają w rozsądny sposób mieścić się w oknie, można je przewijać prawo-lewo, ale ich etykiety nie są skracane niemal do zera, więc wciąż da się rozpoznać, o jaki katalog chodzi.