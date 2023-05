Windows 11 dostanie odświeżony eksplorator plików

Eksplorator plików w Windows 11 już wkrótce zostanie nieznacznie odświeżony. Podczas prezentacji funkcji Copilot bazującej na sztucznej inteligencji można było spostrzec nieco inne wzornictwo w samym eksploratorze - zauważa serwis Windows Latest . Chodzi głównie o elementy paska nawigacji oraz boczny panel , który powinien teraz służyć do rozpoczynania wielu interakcji z plikami i samym systemem.

Chociaż w głównym oknie nowego eksploratora w Windows 11 różnice mogą nie być widoczne na pierwszy rzut oka, są dość istotne. Główna modyfikacja to zamiana miejsc paska nawigacyjnego ze ścieżką do katalogu oraz wyszukiwarką z paskiem dodatkowych narzędzi. Po zmianie kolejność będzie przypominać układ z przeglądarek, do którego większość użytkowników dawno już przywykła. Przy okazji okazuje się, że wyszukiwarka ma działać po prostu sprawnie, a z tym "od zawsze" były problemy.