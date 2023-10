CERT Orange ostrzega: stare telefony mogą same dzwonić za granicę

CERT Orange Polska opisuje przykład oszustwa telefonicznego, które zaczyna się od zainstalowania w telefonie ofiary szkodliwego oprogramowania sprytnie modyfikującego Androida, by wykonywać połączenia telefoniczne bez wiedzy użytkownika. Chodzi o starsze telefony z procesorami MediaTek i lukę CVE-2020-0069. Z rejestrów wynika, że ofiarami oszustwa mogli paść użytkownicy używający Androida od wersji 4.4 do 8.1. To systemy wydane na rynek kolejno w 2014 i 2017 roku.