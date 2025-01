Cyberbezpieczeństwo dla babci i dziadka. Oto, co możesz zrobić

Dzień Babci i Dzień Dziadka to nie tylko okazja do wręczania najbliższym małych upominków. Najmłodsze pokolenie może wykorzystać tę okazję, by pomóc najstarszym zrozumieć cyberzagrożenia, jakie czyhają na nich w sieci. NASK podpowiada, jak dodatkowo można pomóc babci i dziadkowi.