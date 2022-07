Cyberbezpieczne wakacje. O tych praktykach należy pamiętać podczas urlopu

Przestępcy czyhają na dane logowania do bankowości elektronicznej, innych serwisów, jak media społecznościowe czy poczta elektroniczna. Aby w czasie urlopu bezpiecznie z nich korzystać, warto włączyć wszędzie tam, gdzie to możliwe, dwuskładnikową weryfikację dostępu do konta, np. poprzez wpisanie kodu z wiadomości SMS. Co więcej, przychodzący SMS może zaalarmować o sytuacji, kiedy przestępca próbuje zalogować się np. na konto e-mail czy bankowe, i dzięki temu możliwe będzie podjęcie odpowiednich kroków.