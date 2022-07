Cyberprzestępcy są bezlitośni. Polacy z firmami na celowniku

KPMG to międzynarodowa firma audytorska zaliczana do tzw. Wielkiej Czwórki. Co roku opracowuje ona "Barometr cyberbezpieczeństwa", czyli raport badający podejście polskich firm do tematu ochrony przed cyberprzestępczością. Wnioski z tegorocznej edycji badania nie są optymistyczne – aż 69 proc. firm zanotowało co najmniej jeden incydent cyberbezpieczeństwa, a w przypadku 9 proc. przedsiębiorstw liczba naruszeń była większa niż 30.