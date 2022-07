Czeka nas oblężenie hakerów. Polacy powinni zadbać o swoje cyberbezpieczeństwo

Chociaż zawsze dobrze jest widzieć, jak organy ścigania skutecznie eliminują grupy cyberprzestępcze lub złośliwe oprogramowanie, takie jak FluBot, to niestety w to miejsce szybko pojawiła się nowe złośliwe oprogramowanie. Cyberprzestępcy doskonale zdają sobie sprawę z centralnej roli, jaką urządzenia mobilne odgrywają w życiu wielu ludzi i zawsze dostosowują oraz ulepszają swoje taktyki, aby do nich pasować. Krajobraz zagrożeń szybko ewoluuje, a mobilne złośliwe oprogramowanie stanowi poważne zagrożenie zarówno dla bezpieczeństwa osobistego, jak i korporacyjnego — zauważa Maya Horowitz, wiceprezes ds. badań w Check Point Software.