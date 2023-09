Disney+ zapowiada zmiany. Użytkownicy nie będą zadowoleni

Zmiany w pierwszej kolejności odczują mieszkańcy Kanady. Pojawiło się tam już zaktualizowane Centrum pomocy serwisu, w którym widoczne są nowe zapisy. Do użytkowników rozsyłane są również wiadomości e-mail przypominające, że udostępnianie hasła do konta może mieć miejsce tylko w jednym przypadku - gdy odbywa się w ramach jednego gospodarstwa domowego.

Zmiany są ogłaszane miesiąc po opublikowaniu wyników finansowych Disney+ za Q3 2023. Dyrektor generalny serwisu powiedział wtedy, że firma "aktywnie bada sposoby rozwiązania problemu wspólnych kont". Jego zdaniem "znacząca liczba osób" korzysta z takiej możliwości zdając się zapominać, że Disney ma techniczne możliwości do monitorowania takiego procederu. Teraz przypomniano, że łamanie warunków umowy może poskutkować zablokowaniem dostępu do konta.

Jednocześnie nie przedstawiono planów związanych z możliwością dopisania do konta większej liczby użytkowników za opłatą. Pozwala na to wspomniany wyżej Netflix.

Dla polskich użytkowników istotne jest też wcześniejsze ogłoszenie informujące o podwyżce abonamentu. Od grudnia cena subskrypcji Disney+ wzrośnie do 37,99 zł miesięcznie (obecnie to 28,99 zł miesięcznie) oraz do 379,90 zł (zamiast 289,90 zł) w przypadku rocznej subskrypcji.