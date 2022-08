HBO Max połączy się z Discovery+. Nowy serwis VOD ruszy w 2023 roku

Chociaż serwis HBO Max jest dostępny w Polsce dopiero od niedawna, użytkownicy już muszą przygotować się na zmiany. Jak podaje The Verge , właściciele podjęli decyzję o połączeniu oferty HBO Max z Discovery+ i utworzeniu nowego serwisu VOD i aplikacji, które mają zadebiutować w połowie 2023 roku (w Europie na początku 2024 roku). Obecnie materiały z Discovery+ są dostępne dla użytkowników Playera .

To właśnie one mają zostać wykorzystane do stworzenia nowego serwisu VOD. Serwisy mają też różną ofertę - HBO Max dostarcza filmy i seriale, podczas gdy Discovery+ skupia się na dostarczaniu treści opartych na faktach. Po połączeniu, oferta nowego serwisu VOD siłą rzeczy będzie więc dużo szersza.