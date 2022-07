Netflix z reklamami: na start oferta będzie uboższa

O szczegółach pisze Tech Crunch , cytując Teda Sarandosa - szefa Netfliksa. Jak przyznał w rozmowie, trwają negocjacje dotyczące wprowadzenia na platformę nowego planu, który pozwoli wyświetlać reklamy, ale dzięki temu będzie tańszy od obecnych. Jak się jednak okazuje, na tę chwilę Netflix nie mógłby uruchomić reklam dla całej swojej oferty , ale jak twierdzi Sarandos, mimo to użytkownicy już teraz mogliby mieć "świetne doznania".

Netflix twierdzi bowiem nieprecyzyjnie, że nowy plan z reklamami już na tę chwilę objąłby "znakomitą większość tego, co oglądają ludzie". Oficjalnie nie mówi się, z jakimi studiami trwają negocjacje, by dodatkowo rozszerzyć ofertę, ale nieoficjalnie The Wall Street Journal podał, że Netflix próbuje zmienić umowy m.in. ze studiem Warner, Universal oraz Sony.