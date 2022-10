Dostałeś SMS-a od Żabki? Ten kupon może cię sporo kosztować

CERT Polska, czyli zespół powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci, na swoim oficjalnym koncie na Twitterze ostrzega przed kolejnym, masowym oszustwem, które wykorzystuje wizerunek sklepów Żabka. Oszuści podszywający się pod znaną sieć, rozsyłają SMS-y do potencjalnych ofiar. W ich treści informują o otrzymaniu kuponu na zakupy.

Oczywiście, aby otrzymać rzekomy kupon, należy kliknąć w link zamieszczony w wiadomości (tutaj warto zwrócić uwagę na jego adres, który sam w sobie powinien budzić nasze podejrzenia). Link przekierowuje do strony, z której dowiadujemy się, że wartość bonu to aż 2000 zł. Taka kwota może zachęcić wiele osób do wykonania kolejnych kroków, a mianowicie podania wrażliwych danych "niezbędnych" do otrzymania pieniędzy.