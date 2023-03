Okres od lutego do kwietnia to moment, w którym Polacy składają deklaracje PIT. Dla wielu z nas jest to też czas oczekiwania na zwrot podatku. Wiedzą o tym cyberprzestępcy, którzy postanowili wykorzystać wizerunek Krajowej Administracji Skarbowej i Ministerstwa Finansów, aby wyłudzić nasze wrażliwe dane. Wysyłają fałszywe wiadomości, mające wprowadzać nas w błąd.