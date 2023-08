Duża zmiana w Mapach Google. Musisz zmienić nawyki

Do tej pory ukrycie wszystkich elementów interfejsu tej popularnej aplikacji do nawigacji było realizowane poprzez stuknięcie palcem w ekran. Jak zauważa jednak portal 9to5Google, w najnowszym wydaniu Map Google na iOS i Androida, uruchomienie trybu pełnoekranowego odbywa się poprzez przesunięcie paska wyszukiwania w górę.

Dziennikarz portalu 9to5Google Abner Li zwraca uwagę, że nowe rozwiązanie "nie jest tak intuicyjne jak poprzednie". Do tej pory chcąc wyświetlić mapę na pełnym ekranie smartfona – bez zakłócania widoku paskiem wyszukiwania na górze ekranu i dodatkowymi funkcjonalnościami w dolnym menu – wystarczyło stuknąć w pusty obszar na mapie .

Po zmianach uruchomienie trybu pełnoekranowego wymaga przesunięcia palcem po konkretnym obszarze aplikacji. Chodzi o pasek wyszukiwania, który należy przesunąć do góry . W tym momencie Mapy Google powinny stać się o wiele bardziej przejrzyste.

Co zatem z gestem stuknięcia w obszar na mapie? W najnowszej wersji aplikacji gest ten powoduje umieszczenie pinezki na mapie. Co ciekawe – "tapnięcie" w ekran w trybie pełnoekranowym wywołuje inną akcję – służy do jego zamknięcia.